跳ね馬の歴史を塗り替える異次元マシン！高級スポーツカーメーカーであるフェラーリは2026年5月25日（現地時間）、同社の新たな歴史の幕開けを告げるBEV（電気自動車）モデル新型「ルーチェ（Luce）」を発表しました。この歴史的なワールドプレミアの地には、1947年にフェラーリが「125 S」で初勝利を挙げた象徴的な場所であるイタリアのローマが選ばれました。【画像】超カッコイイ！ これが世界初公開された新型「スポーツカ