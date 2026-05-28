ランニングやウォーキングをするとき、意外と困るのがスマホや鍵の持ち歩き。ポケットに入れると揺れるし、手に持つと走りにくい。とはいえ、バッグを持つほどの荷物でもない。そんな“ちょっとした持ち物問題”を解決してくれるのがランニングポーチだ。走る人はもちろん、ウォーキング、犬の散歩、旅行中の貴重品入れ、フェスやライブなど、身軽に動きたいシーンにも活躍する。【写真】ランニング初心者から日常のウォーキング