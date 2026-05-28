俳優の水上恒司とユンホ（東方神起）が出演する映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』が、5月29日に公開する。同作は、ハリウッドでも活躍する韓国俳優マ・ドンソクが製作・主演を務める韓国累計動員4000万人超えの人気シリーズ『犯罪都市』を、日本オリジナルストーリーでユニバース化した作品。2人がタッグを組み、“最恐ヴィラン”と対決する物語で、ハードなアクションも注目される。作品にかける熱い思いを聞いた。新宿・歌舞伎町