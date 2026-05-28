アニメ『刃牙道』の第2クールが、6月18日よりNetflixにて全話（第14話〜第25話）一挙に世界独占配信されることが発表された。あわせて、メインビジュアルが公開された。【画像】覇気やばすぎ！『刃牙道』第2クールティザーPV場面カットメインビジュアルは、武蔵の前に立ちはだかる刃牙、花山薫、本部以蔵、ピクルといった強者たちの姿が描かれている。そんな最強の猛者たちに対し、静かに鞘から刀を抜く宮本武蔵。武蔵の眼に