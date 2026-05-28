俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜後10：00）の第8話（6月3日）に俳優の福田沙紀の出演が発表された。【写真】「寝起きからこの輝き!?」“寝起きのスッピン”を公開した福田沙紀第8話でMEJが向き合うのは、悲惨な一軒家の放火事件。５歳の娘を助けようと猛火の中に飛び込み、そのまま帰らぬ人となった母親・佐多春香（さた・はるか）を菅野莉央が演じる。被害者の夫・