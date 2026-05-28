アイドルグループ・私立恵比寿中学の仲村悠菜（18）が、デジタルフォトブック『急接近』（小学館）を28日に発売する。【表紙カット】まぶしい笑顔と抜群の透明感を誇る仲村悠菜仲村は、『めざましテレビ』のイマドキガールとしても活躍する、えびちゅうの出席番号17番。デジタルフォトブックは、仲村が表紙＆巻頭グラビアを飾っている『週刊サンデー』26号に収まりきらなかった珠玉のカットで構成した48ページの愛蔵版となる。