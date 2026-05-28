アイドルグループ・zankaのMiinaが、『週刊SPA!』6月2・9日合併号（発売中）に登場する。「美女検索」企画で、雑誌では初となる単独グラビアを披露する。【別カット】濡れ髪が色っぽい…美尻を披露したMiina今回のテーマは「アイドル界の隠し玉」。民宿を舞台に撮影されたグラビアでは、これまであまり知られてこなかったMiinaの魅力を引き出した。穏やかな空間の中で見せる自然な表情と艶やかな雰囲気、そして抜群のスタイル