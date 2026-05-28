櫻坂46四期生楽曲「We got your back」のストリーミング＆ダウンロード配信が、28日からスタートした。本楽曲は、6月10日に発売となる櫻坂46 15th Double A-side Single「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」に収録される。【一覧】ジャケットアートワークも解禁今作は、坂道グループ初となる両A面シングルであり、「Lonesome rabbit」「What’s “KAZOKU”?」に加え、BACKS曲「コインランドリー」の3曲がすでに先行配信