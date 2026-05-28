『ミスSPA!2025グランプリ』に輝いた三木優彩が、『週刊SPA!』6月2・9日合併号（発売中）に登場した。ミスSPA!2025グランプリに輝いた新星が、「美女地図〜私が主人公〜」企画で“猫グラビア”に挑戦した。【別カット】猫グラビアでしなやかなボディラインを見せた三木優彩今回のテーマは「猫のようにしなやかに」。撮影の舞台となったのは猫カフェで、三木が持つ柔軟さと自然体の魅力を引き出したグラビアが展開される。誌面