漫画『おちこぼれフルーツタルト』（おちフル）が、最終回まであと3話と発表された。2015年の連載スタートから10年の歴史に幕を下ろす。【画像】あと3話で完結！最終回告知の『おちこぼれフルーツタルト』イラストまんがタイムきらら編集部の公式Xにて発表され、投稿されたイラストとともに「おちこぼれフルーツタルト完結まであと3話」と告知。本日28日発売の連載誌『まんがタイムきららキャラット』7月号について、「今回