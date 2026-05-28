俳優の見上愛と上坂樹里がダブル主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合ほか）の第43回が27日に放送され、お笑いコンビ・シソンヌのじろうが演じる康介に注目が集まった。SNSでは「芝居うまい」「文豪すぎる」「普通の俳優さんのよう」など反響が寄せられている。【出演シーン】ネットが驚いた新キャスト同作は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフにした物語。考え