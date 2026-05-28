現役時代に「美しすぎるバレーボール選手」として人気を集めた滝沢ななえさんが、レズビアンの特集に出演した。２６日放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）は、女性として女性を愛する「レズビアン」を特集。レズビアンを公表している女性有名人が集まった。その一人として参加した滝沢さんは、自認したきっかけを問われると「高校の時からの親友に『ななえっ