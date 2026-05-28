一見、どこにでもいるハトたちの群れ。しかし、よく写真を見てみると……一羽のハトが“大あくび”をしていた。「ドバトのあくび撮れてた！」――そんなコメントとともにXに投稿された写真が話題に。「ハトってあくびするの？」「見ていたらつられてあくびが出た」など、多くの反響が寄せられた。投稿したのは、子どもの頃からハトが大好きで、日頃から観察を続けているﾉﾚー彡ンさん（＠rmn810rrr）。撮影当時のエピソードや、ハ