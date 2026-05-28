“トランジスタグラマー”としてグラビア界を彩ってきた天木じゅんが、『週刊SPA!』6月2・9日合併号（発売中）に登場する。人気連載「グラビアン魂」で、その存在感を改めて見せつける。【別カット】引退間近も大胆衣装でポテンシャルを見せる天木じゅん1995年生まれ、兵庫県出身の天木は、身長149センチながらB95・W59・H93という抜群のプロポーションを武器に、グラビアシーンで唯一無二のポジションを築いてきた。“トラン