国民的ヒーロー・アンパンマンの劇場版最新作『それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星』が、6月26日より全国公開される。本作に、ゲスト声優として参加したお笑いコンビ・EXITの本編アフレコ映像が解禁された。【動画】EXITによる本編アフレコ映像1988年にテレビアニメがスタートし、翌1989年には劇場版1作目が公開。昭和、平成、令和と3つの時代を超えて愛され続ける『それいけ！アンパンマン』。劇場版シリーズ37作目