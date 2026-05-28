コロナ禍のZOOM会議で判明“実家にらせん階段”グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜が、6月20日午後9時より放送スタートするABEMAの“セレブ”の光と闇に密着するドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の囲み取材に出席。「正真正銘のセレブは誰か」という質問に、JO1のメンバーを挙げた。【写真】まだ緊張してる？指原莉乃＆満島真之介の話にしっかり耳を傾ける河野純喜番組にちなんで、「これまで出会った中で、この