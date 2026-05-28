「高級腕時計の重みを知った日」＆「給料明細見て震えた日」にセレブを実感？タレントの指原莉乃が、6月20日午後9時より放送スタートするABEMAの“セレブ”の光と闇に密着するドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の囲み取材に出席。「とっておきの秘密」として、高額商品を購入したことを明かした。【写真】袖からすらり二の腕！実はデコルテ部分も透け感たっぷりな指原莉乃指原は、満島真之介、JO1の河野純喜、令和ロマンの