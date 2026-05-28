「踊る大捜査線」シリーズの主人公・青島俊作が、ついに“捜査一課”へ――。14年ぶりとなるシリーズ最新作の正式タイトルが、『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』に決定。あわせて解禁された特別映像で、織田裕二演じる青島の“新たな肩書き”が明らかになった。【動画】青島俊作が “捜査一課”へ、特別映像脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官・青島俊作。1997年の連続ドラマ開始以来、本庁