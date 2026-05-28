父親と面会し“ごあいさつ”も「偉い人がヘコヘコしてました」お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが、6月20日午後9時より放送スタートするABEMAの“セレブ”の光と闇に密着するドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の囲み取材に出席。お笑い芸人としてデビューして1年目時代に、所属事務所である吉本興業がとった異例の対応を明かした。【写真】指原莉乃、満島真之介、河野純喜と並んでにっこり笑顔な松井ケムリケムリは、