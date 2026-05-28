お笑いコンビ・千鳥の大悟が、きょう28日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜後8：54）内「ゴチになります」にVIPチャレンジャーとして出演する。【番組カット】前回はビリ…緊張した面持ちの白石麻衣参戦した過去2回のゴチではいずれもビリで自腹という結果に終わっている大悟は「正直、自信はない」と言い切る。“ダイゴチャンマン”としても体当たりの食材探しロケにも参加している大悟。「食材探し