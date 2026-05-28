テレビ東京は28日、7月3日スタートのドラマ24『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』（毎週金曜深0：12）の出演者13人を発表した。原作者は、代表作『富江』『うずまき』で知られるホラー漫画家・伊藤潤二氏で、傑作の13作品を厳選してオムニバス形式で実写ドラマ化する。第5話では、石原良純が主人公を務める。【写真】毎回キャストが変わる！伊藤潤二作品ドラマの出演者ドラマでは、霧深い町で流行する“辻占”と