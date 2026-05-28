Vシネクスト『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』が、11月6日から新宿バルト9ほかで期間限定上映され、2027年2月10日にBlu-ray＆DVD（CSMアトラスゼクターが付属する「CSMアトラスゼクター同梱版」と「同梱完全版」）発売される。3人のゲストキャストが解禁となった。【動画】完全新作がついに！特報＆コメント動画も到着解禁となる3人のゲストキャストは、本作『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』の主人公・佐藤祐基