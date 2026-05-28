NHK名古屋放送局はあす29日、特集番組「東海ドまんなか！『“あなたでいてくれてありがとう”LGBTQ＋』」（後7：30〜※愛知・岐阜・三重・静岡）を放送する。【番組カット】スタジオで語り合う佐藤かよ＆下山田志帆ら同局では、6月の世界プライドマンスに向けて、5月11日から29日まで、『多様な性のあり方』を中心に、一人ひとりの多様性の大切さを考える企画や特集番組を放送してきた。4年目となるこの番組キャンペーン、テ