高血圧や糖尿病など生活習慣病の併発リスクあり！21世紀の現代病「睡眠時無呼吸症候群」とは いびきや日中の倦怠感でようやく気づくこともある 睡眠障害のなかでも、近年とくに増えているのが、21世紀の現代病ともいわれる「睡眠時無呼吸症候群（SAS）」です。眠っているあいだにしばしば呼吸が止まってしまう病気で、睡眠関連呼吸障害群に分類されます。 睡眠中は、気道や舌のまわりの筋肉が弛緩して脱力します。このとき、