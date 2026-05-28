■壮絶ないじめを乗り越え、“お笑い”に向き合う高校生役に起用お笑いコンビ・霜降り明星のせいやによる半自伝小説『人生を変えたコント』（ワニブックス）が実写映画化され、12月18日より全国公開されることが決定した。主演にはなにわ男子・大橋和也が起用された。壮絶ないじめにあいながらも、持ち前の明るさと「お笑い」への真摯な想いを原動力に、逆境の中、少しずつ味方を増やしていく高校生イシカワ役に挑む。【写真】ぎ