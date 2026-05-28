音楽評論家・田家秀樹が毎月一つのテーマを設定し毎週放送してきた「J-POP LEGEND FORUM」が10年目を迎えた2023年4月、「J-POP LEGEND CAFE」としてリスタート。自由な特集形式で表舞台だけでなく舞台裏や市井の存在までさまざまな日本の音楽界の伝説的な存在に迫っている。 2026年4月前半の特集は、浜田省吾の1stアルバム『生まれたところを遠く離れて』と、2枚目のアルバム『LOVE TRAIN』のリミックスバージョン。こんばんは。J-