過去には壁にぶつかることもあったが…「人生で一番いまがピークで調子がいい」俳優の満島真之介が、6月20日午後9時より放送スタートするABEMAの“セレブ”の光と闇に密着するドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の囲み取材に出席。いつも明るい満島が、自身の“闇”について語った。【写真】おしゃれな衣装！なのに赤裸々にトークを展開した指原莉乃、満島真之介ら本番組で、指原莉乃、JO1の河野純喜、令和ロマンの松井ケム