アーティストのGACKT（52）が28日までに自身のXを更新。大阪の街の“異様な光景”を伝えた。【写真】恋愛診断結果を公開したGACKT「ボクとの相性」大阪を訪れたエピソードについて投稿。「仲間と食事をしていたんだが、外からやたらと爆音を立てる車とバイクの音が聞こえてきた」と書き出し、「最初は『こんな時代にまだ暴走族が頑張ってるのか』くらいに思っていた」と振り返った。続けて「だが、店を出て外に出た瞬間、想