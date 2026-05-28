テレビプロデューサー・佐久間宣行氏のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」のドッキリ企画で、リアクションがピュアすぎると話題を呼ぶ森脇梨々夏が、『週刊SPA!』6月2・9日合併号（発売中）の表紙を飾る。アイドルグループ「DRAW◇ME」（◇＝ハート）としても活動をスタートさせた森脇が、その透明感あふれる魅力を収めたグラビアが掲載される。【別カット】麦わら帽子にノースリワンピ 海辺デートコーデがかわいい森