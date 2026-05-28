東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値185.47高値185.79安値185.20 186.36ハイブレイク 186.08抵抗2 185.77抵抗1 185.49ピボット 185.18支持1 184.90支持2 184.59ローブレイク ポンド円 終値214.17高値214.48安値214.01 214.90ハイブレイク 214.69抵抗2 214.43抵抗1 214.22ピボット 213.96支持1 213.75支持2 213.49ロ&#1254