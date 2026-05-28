東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.75高値9.78安値9.72 9.84ハイブレイク 9.81抵抗2 9.78抵抗1 9.75ピボット 9.72支持1 9.69支持2 9.66ローブレイク シンガポールドル円 終値124.90高値124.93安値124.63 125.31ハイブレイク 125.12抵抗2 125.01抵抗1 124.82ピボット 124.71支持1 124.52支持2 124.41ローブレイ