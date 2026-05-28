東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7141高値0.7180安値0.7124 0.7229ハイブレイク 0.7204抵抗2 0.7173抵抗1 0.7148ピボット 0.7117支持1 0.7092支持2 0.7061ローブレイク キーウィドル 終値0.5901高値0.5912安値0.5836 0.6006ハイブレイク 0.5959抵抗2 0.5930抵抗1 0.5883ピボット 0.5854支持1 0.5807