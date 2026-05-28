タレントの王林（28）が、26日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る!さんま御殿!!』（後8：00）に出演。ホテルで心霊体験に遭遇し、その“除霊”の方法に共演者が驚いた。【写真】「たまりません」胸元あらわ＆ミニスカで美脚を披露した王林番組では「住まいのトラブル解消SP」と題して出演者がトークを展開した。王林は心霊体験について聞かれると「今、東京にもお家を設けたんだけど、それまではホテルだったんです。そのホ