9人組グループ・Snow Manを起用したプーマの「YOUR DIRECTION（ユア・ディレクション）」キャンペーンの第2弾が、きょう28日よりスタート。あわせて、Snow Manが出演する、新作のサンダル「プーマ フロートフィット サンダル」にフォーカスしたキャンペーンビジュアルが新商品取り扱い店舗で展開される。【写真】Snow Manが着用した「プーマ フロートフィット サンダル」「YOUR DIRECTION」キャンペーンは、“自分のままで行こ