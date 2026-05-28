読売テレビ・日本テレビ系『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55）の5月度“月イチ代打MC”として、山口放送の野口緒美アナウンサーが登場することが決まった。あす29日に出演する。【写真】山口放送・野口緒美アナウンサーの手芸作品福岡県出身の野口アナは、2024年に山口放送入社。昨春から山口エリアの朝の情報番組『KRYさわやかモーニング』でMCを担当している。安定したニュース読み・進行以外にも、祖母から教わった