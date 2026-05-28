純烈の弟分として4月にメジャーデビューした4人組グループ・モナキが、都内で行われたテレビ朝日×TELASA初冠特別番組『モナキ 純度100％！』制作発表記者会見に登場。知名度が上昇する中、メンバーがデビュー前との変化を語った。【写真】足の臭い？モナキの悩み一覧も公開モナキは純烈の酒井一圭（50）がプロデュースしたグループ。会見では酒井からのメッセージが読み上げられ、純烈と同じく“NGなし”で活動していることを