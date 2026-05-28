純烈の弟分として4月にメジャーデビューした4人組グループ・モナキのサカイJrが、都内で行われたテレビ朝日×TELASA初冠特別番組『モナキ 純度100％！』制作発表記者会見に登場。最近の悩みについての質問で大好きな散歩ができないことを語った。【写真】足の臭い？モナキの悩み一覧も公開忙しさのあまり散歩に行くことができず最近では“妄想散歩”を始めたというサカイJr.。その“妄想”とは「町を本当に歩くのではなく、掲