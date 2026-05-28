元男闘呼組のメンバーを中心に結成されたロックバンド・Rockon Social Club（ロックオン ソーシャル クラブ）のライブ映像作品『Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin’-』が、28日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」で1位に初登場。「オリコン週間音楽ランキング」【※】で自身初の1位