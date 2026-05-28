Snow Manの「SAVE YOUR HEART」が、28日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」において、上昇率206.8%で1位を獲得した。【動画】Snow Man「SAVE YOUR HEART」MVメンバー・宮舘涼太主演のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系で放送中）の主題歌で、4月29日に同曲を収録したCDシングルがリリース。5月23日からは各種音楽配信サイトでの配信が開始され、YouTubeの「テレ朝ドラマ 公式ch