女優の宮沢りえ、タレントのタモリが出演する、求人配信プラットフォーム「Indeed PLUS」のTVCM最新作「合う合う」篇、「古地図」篇が、6月1日から全国で放送される（一部地域を除く）。【CM】“マスター”タモリが宮沢りえに自慢のまかないを…Indeed PLUS「合う合う」篇本TVCMは、とあるジャズバーで働くタモリと宮沢の何気ない会話を通して、Indeed PLUSを利用すると複数の求人サイトを通して企業がより自社に合う求職者に