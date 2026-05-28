6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演を務め、俳優の岡崎紗絵がヒロインとして共演する日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜 後9：00〜後9：54）の役衣装ビジュアルが28日、公開された。【写真】サスペンスタッチな岡崎紗絵本作は、愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎）に25年間片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それと