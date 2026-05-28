俳優の岡田准一と山田杏奈が、6月1日放映開始のマクドナルドの朝マックCMシリーズ『朝こそ自分を甘やかすのだ／ドライブスルー』篇に出演する。これに先駆け、インタビューが公開された。【動画】おいしそう〜！朝マックを頬張る岡田准一＆山田杏奈新CMでは、同店で午前10時30分まで販売されている「朝マック」の魅力を発信。今年第2弾となる。舞台は朝の駐車場。朝いちばんで外回りの仕事に出かける準備をしながらも、気合い