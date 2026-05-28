俳優の柄本佑が、“サントリー天然水”の新TV-CM「水の山から／生命(いのち)」篇、「水の山から／水源」篇に出演。インタビューでは再会した“息子役”とのほっこりエピソードが語られている。【動画】妻・安藤サクラが声の出演！大自然を舞台にした新CMCMは２篇で、ナレーションは安藤サクラが前作に引き続き担当しており、楽曲は大妻中野中学校・高等学校の合唱部が歌う合唱曲「心の瞳」が起用されている。「水の山から／生