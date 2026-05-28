きのう、富山市の空き家で火事がありました。この火事でけがをした人はいません。富山中央警察署によりますと、きのう午後6時半ごろ、富山市針原中町の大野恭介さんが所有する鉄筋2階建ての建物から「白い煙が上がっている」と、近所の人が消防に通報しました。火は、およそ2時間半後に消し止められ、この火事でけがをした人はいませんでした。建物は空き家で、出火当時は誰もいなかったということです。警察と消防はきょう午前9時