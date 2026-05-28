8人組グループ・timeleszの菊池風磨が、きょう28日からテレビ放映およびWeb配信が開始される「ペイディ」の新CM「あなたに自由なあと払い」篇＆「ちょっといい買い物、どう払う？」篇に出演する。【写真】かわいい！“0円”コインパネルを持ちながら手で「０」を作る菊池風磨同社では「夢に自信を、心に余裕を持てる世界を作る」をパーパスに掲げており、ライフスタイルに合わせて楽しく賢く、自分らしい買い物ができる環境づ