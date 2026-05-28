ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』（2025年12月公開）のDVD&Blu-ray Discが、28日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で2冠を達成した。【動画】『ズートピア2』本編に散りばめられたトリビアアニメーション作品による同ランキング2冠達成は、2025年12月8日付『劇場版 名探偵コナン 隻眼の残像 豪華盤』以来6ヶ月ぶりで、今年度初【※】となる。【※】今年度は2025年12月22日付よりスタート。同日付