今回は、中学時代に妊娠させ、逃げた元カレに反撃したエピソードを紹介します。子どもを抱っこして買い物していたら…「中3のときに付き合っていた元カレとの間に子どもができ、出産しました。元カレには妊娠を告げて以降LINEをブロックされ、その後会うこともなくなりました。それから約1年後、子どもを抱っこして買い物をしていたら、なんと私を妊娠させた元カレに遭遇したんです。元カレは新しい彼女と一緒でしたが、過去を思い