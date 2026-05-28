・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０５０５．０１（＋１３．６２） ・ドイツ・ＤＡＸ ２５１７７．８０（－７．０９） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２０７．８９（＋３４．７８） ・ロシア・ＲＴＳ １１５１．５７（＋１７．３８） 出所：MINKABU PRESS