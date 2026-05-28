・ＮＹダウ５０６４４．２８（＋１８２．６０） 高値５０８３０．４１ 安値５０４８７．１６ ・Ｓ＆Ｐ５００７５２０．３６（＋１．２４） ・ナスダック総合指数２６６７４．７３（＋１８．５５） 出所：MINKABU PRESS