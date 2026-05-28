・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝８８．６８ドル（－５．２１ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４４８１．５ドル（－５３．５ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７４５９．９セント（－１７０．６セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６２２．５０セント（－１３．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェ